Сборные Исландии и Сербии пробились на ЧМ-2018

2017-10-10 01:04 | www.oxu.az | 5

В заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Израиля на своём поле принимала команду Испании. Встреча проходила на стадионе «Тедди» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на championat.com, единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте записал на свой счёт полузащитник Асьер Ильяраменди. Испания, которая оформила путёвку на ЧМ-2018 досрочно, уверенно заняла первое место в группе, одержав девять побед и лишь раз сыграв вничью.

В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Италии на выезде обыграла команду Албании со счётом 1:0. Единственный гол забил Антонио Кандрева. Итальянцы ещё до сегодняшней встречи обеспечили себе второе место в группе, которое позволит им сыграть в стыковых матчах.

Ещё в одном матче сборная Македонии разгромила на своём поле команду Лихтенштейна со счётом 4:0.

В группе D сборная Сербии одержала победу над командой Грузии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 и пробилась на мировое первенство. Единственный гол в этом поединке на 75-й минуте забил Александар Прийович, вышедший на замену.

В параллельной встрече команда Уэльса в отсутствие своей главной звезды — Гарета Бэйла — дома проиграла сборной Ирландии со счётом 0:1 — на 57-й минуте отличился полузащитник ирландцев Джеймс Макклин. Благодаря этому успеху ирландцы опередили валлийцев и заняли в группе второе место, которое даёт право принять участие в стыковых играх.

В третьем матче Австрия на выезде с минимальным счётом одолела Молдавию благодаря голу Луиса Шауба. Полузащитник хозяев Артур Ионица был удалён с поля на 55-й минуте.

В группе I сборная Украины проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте Лука Модрич со второй попытки навесил на голову Андрею Крамаричу, который пробил в дальний угол. Восемь минут спустя Иван Ракитич без сопротивления, с края штрафной, прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота легко расстрелял Крамарич.

В других матчах этой группы Исландия победила Косово (2:0) и заняла первое место в группе, а Турция упустила победу над Финляндией — 2:2.

С.Б.

