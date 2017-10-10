Сборные Исландии и Сербии пробились на ЧМ-2018

2017-10-10 01:12 | www.apa.az | 4

Сборная Украины проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Киеве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Как сообщает АПА, таким образом, хорваты заняли второе, а украинцы третье место в группе, лишившись шансов на попадание на ЧМ-2018. В других матчах группы I Исландия победила Косово (2:0) и заняла первое место в группе, а Турция упустила победу над Финляндией — 2:2.

Итоговая таблица группы "I": 1. Исландия — 22 очка; 2. Хорватия — 20; 3. Украина — 17; 4. Турция — 15; 5. Финляндия — 9; 6. Косово — 1.

Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии в домашнем матче со счетом 1:0 и также пробилась на мировое первенство. В параллельной встрече команда Уэльса дома проиграла сборной Ирландии - 0:1. Благодаря этому успеху ирландцы опередили валлийцев и заняли в группе второе место, которое дает право принять участие в стыковых играх. В третьем матче группы D Австрия на выезде с минимальным счетом одолела Молдавию.

Турнирная таблица группы "D": 1. Сербия — 21 очко; 2. Ирландия — 19; 3. Уэльс — 17; 4. Австрия — 15; 5. Грузия — 5; Молдавия — 2.

В заключительном матче 10-го тура группы G сборная Израиля на своем поле принимала команду Испании. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Италии на выезде обыграла команду Албании 1:0. Итальянцы еще до сегодняшней встречи обеспечили себе второе место в группе, которое позволит им сыграть в стыковых матчах. Еще в одном матче сборная Македонии разгромила на своем поле команду Лихтенштейна со счётом 4:0.

Итоговое турнирное положение в группе "G": 1. Испания – 28 очков; 2. Италия – 23; 3. Албания – 13; 4. Израиль – 12; 5. Македония – 11; 6. Лихтенштейн – 0.