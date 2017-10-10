Xorvatiya millisi Ukrayna səfərindən qalib ayrıldı (NƏTİCƏLƏR)

2017-10-10 01:27 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində X turun növbəti görüşləri keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
"D" qrupu
Serbiya – Gürcüstan – 1:0
Qollar: N. Qudel, 74
Uels – İrlandiya – 0:1
Qollar: D.Makklin, 57
Moldova – Avstriya – 0:1
Qollar: L.Sçaub, 69
"G" qrupu
İsrail – İspaniya – 0:1
Qollar: A.İlyaramendi, 76
Albaniya – İtaliya - 0:1
Qollar: A.Kandreva, 73
Makedoniya – Lixtenşteyn -4:0
Qollar: V.Misliu, 36, A.Traykovski, 38, E.Bardhi, 66, A.Ademi, 68
"I" qrupu
Ukrayna – Xorvatiya – 0:2
Qollar: A.Kramariç, 62, 70
İslandiya – Kosovo – 2 :0
Qollar: Q.Siqurdsson, 40, Y.Qudmundsson, 68
Finlandiya - Türkiyə - 2:2
Qollar: C.Tosun, 57, P.Arayuri, 76, C.Tosun, 83, Y.Poxyanpalo, 88