Меланья и Ивана Трамп спорят за титул первой леди

2017-10-10 01:58 | www.oxu.az | 5

Первая жена президента США Ивана Трамп и третья супруга Дональда Трампа Меланья поспорили из-за титула «первой леди», сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Причиной конфликта стало телеинтервью бывшей супруги американского президента, в котором та в шутку назвала себя «первой леди».

«У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же все-таки первая жена Трампа, «первая леди», — сказала она.

В ответ представитель нынешней супруги американского лидера распространила в СМИ заявление, в котором назвала слова Иваны «попыткой привлечь к себе внимание». Меланья «намерена использовать это звание для того, чтобы помогать детям, а не продавать книги», — говорится в сообщении.

Ивана Трамп состояла в браке с Дональдом Трампом в 1977-1992 годах. Она написала о своем бывшем муже книгу.

Известно ли самому президенту США о размолвке между его женами, пока неизвестно.

C.Б.

