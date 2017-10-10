Жертвами падения автобуса в озеро Виктория стали 12 человек

2017-10-10 02:25 | www.oxu.az | 4

Двенадцать человек погибли после того, как миниавтобус с пассажирами упал в озеро Виктория на севере Танзании, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент страны Джон Магуфули заявил, что он был «шокирован и глубоко расстроен новостью о смерти 12 человек» из-за падения автобуса в озеро.

В заявлении отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента, отмечает агентство.

C.Б.

