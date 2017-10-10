Жертвами падения автобуса в озеро Виктория в Танзании стали 12 человек

2017-10-10 02:11 | www.trend.az | 4

Двенадцать человек погибли после того, как миниавтобус с пассажирами упал в озеро Виктория на севере Танзании, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Президент страны Джон Магуфули заявил, что он был "шокирован и глубоко расстроен новостью о смерти 12 человек" из-за падения автобуса в озеро.

В заявлении отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента, отмечает агентство.