В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО

2017-10-10 02:55 | www.oxu.az | 4

Сотрудники спецслужб ведут поиски боевиков в Шамильском районе Дагестана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, в районе введен режим контртеррористической операции (КТО).

«Специальный режим контртеррористической операции введен в пределах административных границ Шамильского района республики 10 октября в 00.10 мск. Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников», — заявил он.

С.Б.

