Президент Турции прибыл в Сербию

2017-10-10 03:18 | www.apa.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визтом в столицу Сербии Белград.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», главу турецкого государства в аэропорту встречал президент Сербии Александаром Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и другие официальные лица.

По сообщению сербских СМИ, Эрдоган прибывший в Белград в понедельник вечером, за неформальным ужином на правительственной вилле "Мир" встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. На вторник намечена официальная часть визита, подписание соглашений и встречи с представителями политики и бизнеса. В среду, 11 октября, Эрдоган посетит город Нови-Пазар на юге Сербии.