Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии выросло до трех человек

2017-10-10 04:16 | www.trend.az | 4

Количество погибших из-за лесных пожаров на севере американского штата Калифорния увеличилось до трех, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter представительства по вопросам общественной информации департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате быстро распространяющих лесных пожаров.

"К сожалению, были подтверждены две жертвы в округе Напа… в дополнение к одному (погибшему — ред.) в округе Мендосино", — говорится в сообщении.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, сообщил ранее телеканал NBC со ссылкой на главу департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кена Пимлотта. По словам Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.