Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии

2017-10-10 04:29 | www.apa.az | 4

Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается. Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.

Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. В мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.