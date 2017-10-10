Возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии - ОБНОВЛЕНО

2017-10-10 04:54 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до десяти.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось о трёх погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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Количество погибших из-за лесных пожаров на севере американского штата Калифорния увеличилось до трех.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате быстро распространяющих лесных пожаров.

Свои дома покинули более 20 тысяч человек, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии. В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.