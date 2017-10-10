Эрдоган прибыл в Белград с двухдневным визитом

2017-10-10 04:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл в столицу Сербии с официальным визитом, сообщают турецкие СМИ.

Президента сопровождает большая делегация, в которую входят глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар, заместитель премьер-министра Фикри Ишик, министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу, министр энергетики Берат Албайрак, министр по делам ЕС Омер Челик и министр экономики Нихат Зейбекчи.

Эрдоган планирует встретиться со своим сербским коллегой Александром Вучичем и спикером парламента страны. Они также проведут переговоры по двусторонним вопросам и подпишут ряд соглашений.

Ожидается, что лидеры также примут участие в бизнес-форуме Турция-Сербия.

Согласно информации, визит продлится два дня.