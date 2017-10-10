Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 10 человек (Обновлено)

2017-10-10 05:20 | www.trend.az | 5

05:20 (GMT+4) Еще семь человек стали жертвами быстро распространяющихся лесных пожаров на севере американского штата Калифорния, общее число погибших достигло 10 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter шерифа округа Сонома.

"Офис шерифа подтверждает семь вызванных огнем смертей в пожарах в округе Сонома", — говорится в заявлении офиса шерифа.

04:16 (GMT+4) Количество погибших из-за лесных пожаров на севере американского штата Калифорния увеличилось до трех, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter представительства по вопросам общественной информации департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате быстро распространяющих лесных пожаров.

"К сожалению, были подтверждены две жертвы в округе Напа… в дополнение к одному (погибшему — ред.) в округе Мендосино", — говорится в сообщении.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, сообщил ранее телеканал NBC со ссылкой на главу департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кена Пимлотта. По словам Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.