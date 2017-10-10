При стрельбе в одном из университетов Техаса погиб полицейский

2017-10-10 06:44 | www.trend.az | 4

Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них. В данный момент на место инцидента выехали подразделения спецназа. Они разыскивают стрелка, который скрылся на автомобиле.

Территория вуза оцеплена. "Поступило сообщение о стрельбе в отделении полиции при университете. Стрелок на свободе. Кампус блокирован", - говорится в сообщении образовательного учреждения в Twitter. Студентов и сотрудников университета просят укрыться в безопасном месте.