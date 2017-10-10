В Киргизии арестован политик, подозреваемый в причастности к организации госпереворота

2017-10-10 07:02 | www.apa.az | 5

В Киргизии задержан член партии «Мекенчил» Мелис Аспеков по подозрению в организации захвата власти в республике после президентских выборов, которые пройдут 15 октября.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны.

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев. Парламентарий обвиняется в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова на предстоящих 15 октября выборах главы киргизского государства.

Отмечается, что главным следственным управлением ГКНБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к насильственному захвату власти" уголовного кодекса Киргизии.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 11 официально зарегистрированных кандидатов.