Крупнейший в мире телескоп FAST впервые обнаружил два новых пульсара

2017-10-10 07:36 | www.trend.az | 4

Китайский радиотелескоп (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который на данный момент является крупнейшим в мире, впервые с момента запуска смог обнаружить два новых пульсара, передает РИА Новости со ссылкой на Государственную астрономическую обсерваторию при академии наук КНР.

Как передает агентство Синьхуа, один из пульсаров находится на расстоянии 4,1 тысячи световых лет от Земли, а второй на расстоянии 16 тысяч световых лет от нашей планеты.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам, началось в марте 2011 года. FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года в отдалённом горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов).

Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.