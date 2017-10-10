JICA выделило почти $1 млрд на проекты в Азербайджане (Эксклюзив)

2017-10-10 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала сотрудничества Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделило на проекты в Азербайджане кредиты на сумму 900 миллионов долларов, сообщили Trend в агентстве.

Как отметили в агентстве, эти средства были направлены на финансирование четырех проектов.

"В то же время, помимо кредитов, с 1993 года JICA выделило гранты на 64 миллиона долларов. Эти средства были направлены на проекты в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, ирригации и дорожного администрирования", - сообщили в агентстве.

Кроме того, представители JICA провели в Японии тренинги для более чем 600 служащих азербайджанского правительства.

"Японское агентство международного сотрудничества верит, что развитие человеческих ресурсов является ключевым фактором для поддержания экономики и социального роста в Азербайджане. С этой целью JICA направляло в Азербайджан своих экспертов и принимало на практику стажеров из Азербайджана, чтобы передать им опыт и знания, которыми обладает японское правительство", - сказали в агентстве.

JICA начало работать в Азербайджане в 1993 году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli