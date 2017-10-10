В Туркменистане принят закон о свободных экономических зонах

2017-10-10 08:17 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал во вторник Закон Туркменистана «О свободных экономических зонах», сообщает источник в правительстве.

В стране реализуются программные меры по модернизации и диверсификации, укреплению экспортного потенциала национальной экономики.

Крупные инвестиции выделяются на развитие нефтегазового сектора, агропромышленного комплекса, высокотехнологичных отраслей, выпускающих конкурентоспособную и востребованную на мировых рынках продукцию, формирование развитой транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Господдержка оказывается развитию малого и среднего бизнеса.

Важными аспектами экономической политики государства является международное сотрудничество, масштабное финансирование важнейших национальных и международных проектов за счет внутренних ресурсов, а также привлечение в страну иностранных инвестиций, налаживание долгосрочных взаимовыгодных связей с деловыми кругами мира, в том числе, в области внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, передовых достижений менеджмента и маркетинга.

Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические основы создания, функционирования и ликвидации свободных экономических зон на территории Туркменистана.

Свободная экономическая зона – это специально выделенная территория с чётко определёнными административными границами, в пределах которой устанавливается особый правовой режим для инвесторской и предпринимательской деятельности, включая льготный порядок и условия налогообложения, валютного, таможенного регулирования, упрощённый порядок въезда, пребывания и выезда физических лиц, трудовых отношений, финансово-кредитной деятельности и т.д.

"Новый Закон придаст новый импульс развитию национальной экономики, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Туркменистана, успешной интеграции нашей страны в систему мирохозяйственных связей, и в конечном итоге – повышению благосостояния туркменского народа", - пишет в своём комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.