В одной из школ Баку произошла поножовщина

2017-10-10 08:40 | www.oxu.az | 4

В Наримановском районе Баку зафиксирован факт поножовщины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, факт зарегистрирован в школе №151. Ученик 8 класса азербайджанского сектора, Алиев Фарид Эльнур оглу, 2001-го года рождения, поссорился с учеником из параллельного класса русского сектора.

В результате Ф. Алиев получил тяжелые ранения и был доставлен в Клинический медицинский центр №1. По факту ведется расследование управлением полиции Наримановского района Баку.

A.M.