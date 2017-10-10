ExxonMobil может принять участие в геологоразведке в Узбекистане

2017-10-10 09:22 | www.trend.az | 5

Узбекистан может в октябре–ноябре подписать с ExxonMobil документы о сотрудничестве в нефтегазовых проектах.

«Переговоры с ExxonMobil находятся на начальной стадии, в октябре–ноябре планируется визит руководства компании в Узбекистан, тогда могут быть подписаны документы о сотрудничестве», – уточнил собеседник агентства. По его словам, предварительные договоренности о сотрудничестве с ExxonMobil были достигнуты в ходе визита в США Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 18–20 сентября.

Представитель «Узбекнефтегаза» сообщил РИА Новости в понедельник, что в ходе визита руководства американской компании планируется обсудить участие ExxonMobil в геологоразведке на перспективных нефтегазовых площадях в Узбекистане, а также проекты по увеличению отдачи нефти и газа на месторождениях с падающей добычей.

Правительство Узбекистана также планирует предложить американской компании участвовать в проекте по производству полиэстера для легкой промышленности страны на базе одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), добавил представитель «Узбекнефтегаза».