В Туркменистане учреждён высший представительный орган власти

2017-10-10 09:26 | www.trend.az | 5

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане учреждён высший представительный орган власти - Халк Маслахаты (Народный Совет).

Соответствующий закон после рассмотрения парламентом подписал во вторник президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Как отмечалось местными СМИ ранее, разработанный в рамках конституционной реформы Закон «О Халк Маслахаты Туркменистана» – это ещё один важный шаг на пути демократизации общественно-политической жизни государства, создания единой и целостной системы органов народовластия, совершенствования институтов гражданского общества в соответствии с современными требованиями.



"Являясь высшим представительным органом, действующим в соответствии с Конституцией и на основе общепризнанных демократических принципов, Халк Маслахаты призван обеспечить участие широких слоёв населения в принятии важных общественно-политических решений", - пишет в своём комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)