В Техасе задержан студент, подозреваемый в убийстве полицейского

2017-10-10 09:01 | www.oxu.az | 6
Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC.
По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них.
Подозреваемый в стрельбе и убийстве полицейского студент пойман. Стало также известно имя стрелка – это 19-летний студент Холлис Дэниэлс.
По факту начато расследование.
A.M.