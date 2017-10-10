В Техасе задержан студент, подозреваемый в убийстве полицейского

2017-10-10 09:01 | www.oxu.az | 6

Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них.

Подозреваемый в стрельбе и убийстве полицейского студент пойман. Стало также известно имя стрелка – это 19-летний студент Холлис Дэниэлс.

По факту начато расследование.

A.M.