В России под Красноярском уничтожат более 1,5 тысячи свиней из-за вспышки АЧС

2017-10-10 10:01 | www.apa.az | 4

Около 500 животных в подсобных хозяйствах и чуть более тысячи голов в очаге вспышки африканской чумы свиней под Красноярском будет уничтожено.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.



На прошлой неделе в четверг сообщалось, что Россельхознадзор впервые зафиксировал вспышку АЧС на территории Красноярского края в поселке Зыково. Там был зафиксирован падеж свиней и введен карантин, а затем и режим ЧС. Позднее режим введен в Березовском районе, где расположен населенный пункт.

"Более 380 животных уже изъяли у частников. Общее количество будет примерно около 500 голов. Плюс животные непосредственно в очаге распространения в фермерском хозяйстве – около 1,1 тысячи голов будут уничтожены. Животным ставится укол, а потом они сжигаются", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что территория, где обнаружены животные, будет обработана хлоркой, там снимут слой почвы и уничтожат малоценные деревянные постройки. Владельцы получат компенсацию за килограмм веса животного в размере около 140 рублей.



По информации ведомства, в районе заражения нет крупных свиноводческих хозяйств, а только частные фермерские и личные подсобные хозяйства.

В конце сентября представитель Федерального центра охраны здоровья животных (город Владимир) Алексей Иголкин сообщил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска заражения домашних животных африканской чумой свиней. В Сибири летом были зафиксированы очаги в Омской и Иркутской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.



