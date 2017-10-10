Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции – ВИДЕО

2017-10-10 09:24 | www.oxu.az | 5

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уснул во время проведения совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Oxu.Az сообщает, что запись пресс-конференции выложило в своем аккаунте в социальной сети информационное агентство Twitter Sputnik Турция.

На записи видно, как во время выступления украинского лидера сидящий рядом с ним Эрдоган сначала дремлет, затем просыпается, зевает и снова ненадолго засыпает.

В какой-то момент украинский лидер заметил сонливость своего коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить турецкого президента.

Напомним, вчера в Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одним из примечательных моментов встречи двух президентов стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.

Н.Г.