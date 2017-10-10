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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 октября

2017-10-10 09:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 октября установлен на уровне 1,7002 и 2,0011 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

10.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

2.0011

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3234

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0974

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8609

1 бразильский реал

1 BRL

0.5333

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1235

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1494

1 чешская крона

1 CZK

0.0773

1 чилийский песо

1 CLP

0.2684

1 китайский юань

1 CNY

0.2577

1 датская крона

1 DKK

0.2689

1 грузинский лари

1 GEL

0.6872

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2178

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2387

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2097

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7376

1 израильский шекель

1 ILS

0.4845

1 канадский доллар

1 CAD

1.3578

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6251

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4026

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.0975

1 египетский фунт

1 EGP

0.0965

1 норвежская крона

1 NOK

0.2135

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4651

1 российский рубль

1 RUB

0.0292

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2507

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3903

1 турецкая лира

1 TRY

0.4608

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0642

100 японских иен

100 JPY

1.5089

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2024

Золото (1 унция)

1 XAU

2174.1308

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.985

Платина (1 унция)

1 XPT

1553.9828

Палладий (1 унция)

1 XPD

1574.3852

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