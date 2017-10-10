Бердымухамедов стал дважды Героем Туркменистана

2017-10-10 09:37 | www.trend.az | 5

Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову во вторник на заседании Совета старейшин в поселке Анау под Ашхабадом присвоено звание Герой Туркменистана и вручен знак особого отличия — медаль "Алтын Ай" (Золотой месяц) передает РИА Новости.

Он удостаивается этой награды второй раз. Впервые Бердымухамедов стал Героем Туркменистана в октябре 2011 года. Решение вторично наградить главу государства высшей степенью отличия принял Меджлис (парламент) Туркменистана, поддержанный Советом старейшин страны.

Как сообщила председатель парламента Акджа Нурбердыева, от жителей поступило большое количество предложений о присвоении Бердымухамедову звания Герой Туркменистана, и парламент единогласно принял решение присвоить главе государства высшую награду страны.

По словам спикера, туркменский парламент принял постановление, в котором говорится, что это звание присваивается Бердымухамедову за укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, личный вклад в развитие государства и выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Туркменский лидер, принимая награду, заявил, что служение народу является для него высшей целью жизни и деятельности.