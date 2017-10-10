Pentagon: ABD ordusu savaşa hazır olmalı

2017-10-10 10:07 | www.trend.az | 1

ABD Ordusu Birliği’nin yıllık toplantısında konuşan Mattis, halihazırda uluslararası durumun çok karmaşık olduğunu söyleyerek Kuzey Kore’nin kışkırtıcı eylemlere devam ettiğini savundu.

Pentagon şefi, “ABD ordusunun hazır olması gerektiği bir şey var. Siz, başkanımızın gerekirse başvurabileceği askeri ihtimallere hazırlıklı olmalısınız” dedi.

Halihazırda ABD’nin diplomatik çabalar gösterdiğini kaydeden Mattis, BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’ye sıkı yaptırımların getirilmesini oybirliğiyle onayladığını hatırlatarak, “Uluslararası toplum sözünü söyledi. Bu, ABD ordusunun hazır olması gerektiği anlamına geliyor. Bu, şu an için sizin göreviniz” ifadelerini kullandı.

Mattis, “Bizi nasıl bir geleceğin beklediğini ne sizler ne de ben söyleyemem” diye ekledi.