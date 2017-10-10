Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü Diri Diri Yakmış

2017-10-10 10:16 | www.trend.az | 1

Ermeniler Kars'ta, 1918 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek toplayarak diri diri yaktığı Türklerin kan ve yağları halan cami duvarlarında duruyor.

Kars Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sulan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor.

Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelenlerinden 280 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp yakılarak tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor.

Yine yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor. Ermeni katliamının belgesi olan bu kalıntılar cami derneği tarafından muhafaza ediliyor.

Ulu Cami Dernek Başkanı, Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Kars Ulu Cami'nin Türkiye'de en dramatik olayların yaşandığı cami olduğunu söyledi.

Başkan Yasin Aşkın Yıldırım, "Kars Ulu Cami Türkiye'de gerçekten en dramatik olayların yaşandığı cami, 1918 yılında Ermeni taşnak çeteleri tarından Kars'taki ileri gelenler toplanıp, 'burada sorunlarımız hakkında bilgi alış-verişinde bulunacağız' diye Kars'ın ileri gelenleri yaklaşık 285 kişi olduğu söyleniyor. Cami toplayıp bunları ateşe verdiler. Şehit ettiler. Bizler her yıl bu şehitlerimizi anmak için burada Kuran-ı Kerim okutuyoruz" dedi.

Kars Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin 'kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

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