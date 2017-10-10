Эрдоган прибыл в Сербию

2017-10-10 09:32 | www.oxu.az | 4

Белград украшен сербскими и турецкими флагами. Причиной этого стал визит в Сербию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который мусульманской частью населения Сербии также рассматривается как историческое событие, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган прибыл в Белград в понедельник вечером, где за неформальным ужином на правительственной вилле "Мир" встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

На вторник намечены официальная часть визита, подписание соглашений и встречи с представителями политики и бизнеса.

В среду Эрдоган посетит город Нови-Пазар на юге Сербии, который считается идеологическим и политическим оплотом Анкары на Балканах.

Н.Г.