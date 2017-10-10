Уволен вице-президент КМГ

2017-10-10 09:40 | www.trend.az | 5

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев уволил вице-президента АО «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сагинтаев посчитал, что вице-президент нацкомпании не справляется со своими обязанности из-за ситуации с бензином в стране. «По "КазМунайГазу". Как премьер-министр и как председатель совета директоров АО "Самрук Казына", я даю поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления НК "КазМунайГаз" за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК "КМГ" Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - заявил Премьер.

Премьер-министр страны ранее также вынес на представление Главе государства выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву и осводобил от занимаемой должности вице-министра Асета Магауова.