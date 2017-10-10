Бывший президент США хочет посетить КНДР

2017-10-10 09:51 | www.trend.az | 5

Бывший президент США Джимми Картер желает посетить КНДР и встретиться с лидером этой страны Ким Чен Ыном, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейская газета "Чунан ильбо".

В 1994 году при содействии Картера, побывавшего тогда в Пхеньяне, между США и КНДР были достигнуты Женевские договоренности о выходе из "первого" ядерного кризиса.

"Джимми Картер хочет встретиться с высшим руководством Северной Кореи", — приводит газета слова приглашенного профессора университета штата Джорджия Пак Хан Сика, который встречался с Картером.

Несколько дней назад в газете Washington Post 93-летний Картер призвал США направить в КНДР высокопоставленную делегацию для мирных переговоров или поддержать многосторонние переговоры с участием двух корейских государств, США и Китая в любом удобном для них месте.

Формально КНДР и Соединенные Штаты находятся в состоянии войны после подписания соглашения о перемирии в Корейской войне 1950-1953 годов. В последнее время противостояние Вашингтона и Пхеньяна особенно накалилось из-за отказа КНДР прекратить ядерные и ракетные разработки под предлогом американской военной угрозы.