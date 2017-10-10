ЕС намерен приступить к переговорам о возобновлении сотрудничества с Кыргызстаном

2017-10-10 09:58 | www.trend.az | 4

9 октября 2017 года Совет Европейского Союза утвердил мандат Европейской Комиссии и Верховного Представителя по иностранным делам и политике безопасности на проведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов о новом всестороннем соглашении о сотрудничестве с Кыргызской Республикой. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза, передает КНИА «Кабар».

Новое соглашение будет основываться на действующем Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, вступившем в силу в 1999 году. Документ будет отражать стремление ЕС и Кыргызской Республики к продвижению и развитию двусторонних отношений.

Партнерство между ЕС и Кыргызской Республикой основывается на приверженности Кыргызской Республики проведению реформ ради укрепления демократии, основных свобод, верховенства права и независимости судебной системы и содействия устойчивому экономическому развитию. ЕС поддерживает Кыргызскую Республику в этом направлении через долгосрочное сотрудничество в области развития, включая поддержку реформы избирательной системы, говорится в сообщении.

ЕС ожидает, что предстоящие президентские выборы в Кыргызской Республике будут проведены в соответствии с международными обязательствами страны и обязательствами, касающимися проведения заслуживающих доверия, инклюзивных и прозрачных выборов.