Официальный курс маната к мировым валютам на 10 октября (Версия 2)

2017-10-10 10:07 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 октября установлен на уровне 1,7002 и 2,0011 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.