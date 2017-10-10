В Балакене столкнулись два автомобиля, 5 человек получили травмы

2017-10-10 10:19 | www.apa.az | 5

В Балакене столкнулись два автомобиля, 5 человек получили травмы.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано 9 октября около 22:00 на магистральной дороге Евлах-Загатала-Грузия на территории Балакенского района. Автомобиль марки ВАЗ-2106 (08 BB 234), за рулем которого находился Акиф Джалал оглу Алиев (1970 г.р.), столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21015 (08 BH 215), за рулем которого находился житель села Ганифа Вюсал Гахраман оглу Мустафаев (1980 г.р.).

В результате ДТП получили травмы Акиф Алиев, Мубариз Вагиф оглу Намазов (1995 г.р.), Рамиз Юсиф оглу Намазов (1970 г.р.), Наргиз Нуреддин гызы Екаева (1979 г.р.), Вюсал Мустафаев. Все они были госпитализированы в Балакенскую ЦРБ.

В больнице сообщили, что состояние А.Алиева оценивается как средней степени тяжести. Остальных выписали домой после оказания медпомощи.

По факту в Балакенском РОП ведется расследование.