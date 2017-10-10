Во время прокладки трубопровода TANAP обнаружены исторические артефакты

2017-10-10 10:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во время прокладки трубопровода TANAP в провинции Кутахя на западе Турции обнаружены исторические ценности, а также древние могилы, относящиеся к периоду Римской империи, говорится в сообщении администрации губернаторства провинции Кутахя, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что в настоящее время на данном участке ведутся раскопки с целью исследования обнаруженных исторических ценностей.

В сообщении также говорится, что обнаружение исторических артефактов не оказало влияния на ход строительных работ по проекту TANAP. Ранее в ряде турецких провинций во время работ по прокладке трубопровода TANAP были обнаружены древние захоронения, а также иные исторические артефакты.

Отметим, что 23 сентября текущего года в Мраморном море началось строительство подводного участка TANAP.

В настоящее время в турецкой провинции Чанаккале уже ведутся работы по прокладке труб. Протяженность морской части трубопровода TANAP составляет 19 километров.

Отметим, что физические работы по строительству Трансанатолийского трубопровода завершены на 82 процента.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Общая протяженность TANAP составляет 1 850 километров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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