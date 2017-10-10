Оригинальнейший стенд выставки образования (ФОТО)

2017-10-10 10:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- UNEC представлен на организованной при официальной поддержке Министерства образования Азербайджана XI Азербайджанской международной выставке образования. На выставке, состоявшейся под девизом «Человеческий капитал - наше богатство», ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов ознакомил принявшего участие в выставке министра образования Микаила Джаббарова со стендом университета и рассказал о применяемых новшествах.

На выставке, вызвавшей большой интерес у посетителей, была представлена подробная информация о программах двойного диплома и обмена, образовании на 4 языках, специальной и именной стипендиях, Инновационном бизнес -инкубаторе UNEC. Посетителей выставки больше всего интересовали вопросы программы МВА, Международного центра магистратуры и докторантуры, Международной школы экономики, Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования.

На трехдневной выставке стенд UNEC, отличившийся богатой информацией и креативным дизайном, стал победителем по номинации «Оригинальнейший стенд».

На выставке студент III курса UNEC, член Творческого ценра Аслан Азимзаде исполнил песню. Выпускник UNEC Рамин Байрамов провел участникам семинар на тему «Моя будущая профессия и путь, ведущий к ней».