Пхеньян может провести новое ядерное испытание до 18 октября

2017-10-10 10:32 | www.trend.az | 5

КНДР может осуществить новые военные провокации в период с 10 октября, когда в Пхеньяне отмечается годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), до 18 октября, когда в Пекине откроется XIX съезд Коммунистической партии Китая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая в минувшую субботу на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, заявил о приверженности линии на параллельное развитие экономики и ядерной программы. Поэтому существует высокая вероятность проведения Севером новых ядерных испытаний или ракетных пусков с целью демонстрации готовности к сохранению прежней политики", - отмечает телеканал.

По его данным, в этой связи южнокорейские и американские военные сохраняет повышенную боеготовность и активизировали наблюдение за действиями КНДР.

Телеканал напоминает, что в 2006 году Северная Корея провела первое ядерное испытание за день до годовщины основания ТПК, а в 2015 году 10 октября в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.