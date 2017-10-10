Коалиция снизила число ударов по ИГ в Ираке

2017-10-10 10:34 | www.trend.az | 5

С началом операции войск Сирии по освобождению от "Исламского государства" провинции Дейр-эз-Зор коалиция США резко снизила интенсивность ударов по боевикам в Ираке, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"В сентябре, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГИЛ в Ираке, нанеся почти в 5 раз меньше ударов, чем по Сирии", — сказал он.

По словам Конашенкова, "освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ, уже который месяц замерло". "Если не сказать больше, с учетом текущих успехов игиловцев по возвращению под свой контроль ранее оставленных кварталов города", — добавил он.