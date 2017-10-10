Объем долларовых операций в Азербайджане сократился в 2,2 раза - АНАЛИТИКА

2017-10-10 10:35 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на статистику Центрального банка, в январе-августе 2017 года объем операций в инвалюте сократился по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года в 2,2 раза. За последний год объем долларовых операций сократился в 2,2 раза. Другими словами, если объем долларовых операций в январе-августе 2017 года составил 1 928 млн. 597,8 тыс. долларов, то этот показатель в аналогичном периоде 2016 года составил 4 223 млн. 118,9 тыс. манатов. В августе 2017 года объем долларовых операций сократился по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период 2016 года в 1,34 раза - с 447 306,2 тыс. долларов до 334 785,3 тыс. долларов.

В августе 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 137 млн. 491,5 тыс. долларов, что в 1,8 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. В августе в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 197 млн. 293,8 тыс. долларов, что на 3,23% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

Объем операций с евро в январе-августе 2017 года сократился по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года в 2,2 раза. Другими словами, если объем операций с евро в январе-августе 2017 года составил 350 млн. 672,1 тыс. евро, то в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составил 774 млн. 712,1 тыс. евро. Объем операций с евро в августе 2017 года сократился по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года в 2,89 раза. Другими словами, если объем операций с евро в августе 2017 года составил 77 млн. 110,9 тыс. евро, то в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составил 223 млн. 128 тыс. евро.

В августе 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 60 млн. 947,9 тыс. евро, что в 3,3 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. За отчетный период в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 16 млн. 163 тыс. евро, что в 1,35 раза меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.