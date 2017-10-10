Совет директоров высоко оценил деятельность Nobel Oil Services

2017-10-10 11:20 | www.apa.az | 4

Совет Директоров высоко оценил деятельность компании Nobel Oil Services на собрании по итогам третьего квартала.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, на собрании члены Совета директоров, представители акционера и руководство компании обсудили итоги деятельности со времени последнего заседания Совета, а также будущие планы компании. Члены совета одобрили усилия компании Nobel Oil Services и её дочерних компаний, направленные на поддержание устойчивых показателей и обеспечение высоких стандартов в области HSE, комплайенса, совершенства и качества. Совет дал высокую оценку положительным результам в области HSE. Так, за последний период зарегистрировано «ноль» DAFWC (потерь рабочих дней) в результате непрерывных профессиональных усилий в области HSE. Было отмечено, что компания успешно продолжает усовершенствование практики комплайенса и корпоративного упраления международного уровня путем более широкого применения системы управления комплайенсом.

Заседание проходило под председательством Имона Гормана, который в своей вступительной речи представил повестку дня, а также заключительной речью подвел итоги заседания. Член Совета Директоров Густаф Нобель высоко оценил усилия руководящего состава в вопросе поиска новых возможностей для развития бизнеса в период неустойчивых цен на сырую нефть.

Следующее заседание запланировано на январь 2018 года.

Nobel Oil Services - это зарегистрированная в Великобритании многоотраслевая группа компаний, оказывающая услуги в топливно-энергетическом секторе. Система корпоративного управления Nobel Oil Services разработана в соответствии с Кодексом Управления, а также законодательством Великобритании. Бизнес-подразделения, осуществляющие деятельность в составе Nobel Oil Services, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов.