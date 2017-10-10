Полиция предупредила водителей грузовых автомобилей

2017-10-10 10:06 | www.oxu.az | 4

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сделало предупреждение по поводу совершения техосмотра грузовых автомобилей.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы управления Вагиф Асадов сообщил Trend, что срок проведения техосмотра автомобилей скоро завершится:

«В настоящее время техосмотр грузовых автомобилей и автобусов продолжается. Вновь предупреждаю водителей, что они должны предоставить эксплуатируемые ими транспортные средства в диагностический центр на 1-ом километре дороги Баку-Забрат-Маштага».

В.Асадов сказал, что после завершения срока техосмотра владельцев не прошедших техосмотр транспортных средств будут штрафовать. Сумма штрафа для физических лиц составляет 50 манатов, для должностных лиц – 100 манатов, для юридических лиц – 300 манатов.

Отметим, что техосмотр грузовых автомобилей и автобусов длится с 1 сентября до 31 октября.

A.M.

