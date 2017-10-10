На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет создана свободная экономическая зона

2017-10-10 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) надеется в ближайшее время создать свободную экономическую зону на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом во вторник сказал президент ЗАО Джахангир Аскеров на VII Caspian Air Cargo Summit, проходящем в Баку.

“Уже утверждена законодательная база, необходимая для реализации проекта и готовится план мероприятий”, - сказал президент ЗАО.

Говоря о реализации мер, отраженных в стратегических дорожных картах, Аскеров отметил, что в настоящее время ЗАО уже реализовало около 80 процентов мероприятий, приходящихся на долю возглавляемой им компании.

В Баку 9-11 октября проходит VII Caspian Air Cargo Summit. В мероприятии принимают участие около 250 представителей сферы гражданской авиации, грузоперевозок и логистики.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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