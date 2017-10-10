Ученые из разных стран обсудят в Кыргызстане вопрос прогнозирования землетрясений

2017-10-10 10:44 | www.trend.az | 4

В Бишкеке 11-12 октября 2017 года пройдет международный семинар на тему: «Наука, государственные структуры и общество – совместные усилия для смягчения риска и последствий землетрясений». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на Национальной академии наук КР.

Семинар будет посвящен проблеме прогнозирования землетрясений и преодоления их последствий, которое связано с увеличением плотности населения и усложнения инфраструктуры в странах Азии.

Мероприятие является первым региональным семинаром НАН КР и Ассоциацией академий наук и научных сообществ стран Азии (ААННСА) в Кыргызстане.

Сообщается, что гости прибудут из Азербайджана, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Непала, России, Филиппин, Южной Кореи и других стран.