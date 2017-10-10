Иранские бизнесмены инвестируют в Казахстан

2017-10-10 10:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иранские инвесторы готовы заняться безотходной переработкой мяса в Восточном Казахстане.

Это было обсуждено в ходе встречи Акима области Восточный Казахстан Даниала Ахметова с руководством казахстанско-иранской компании ТОО «Agro Portal», сообщили в пресс-службе акима

Современное предприятие построят на территории индустриальной зоны «Ондирис» в Семее. С вводом в действие завода здесь будут перерабатываться мясо мелкого и крупного рогатого скота, выпускаться мясные консервы и колбасные изделия. В результате чего в городе будут созданы дополнительные рабочие места.

«Иранский партнер не должен испытывать дискомфорт, - сказал Даниал Ахметов. - Мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы провести подготовительную работу в кратчайшие сроки».

Кроме того, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» будет проложена железнодорожная ветка, которой смогут пользоваться и другие субъекты, работающие в индустриальной зоне.

Помимо этого, Иранские инвесторы выразили готовность оборудовать собственные откормочные площадки. До конца октября планируется заключить инвестиционный контракт и отработать все вопросы по выделению земельного участка.

В начале 2018 года проект должен пройти все процедуры согласования в госорганах.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)