Объявлена конкурсная программа IV Бакинского международного фестиваля туристических фильмов

2017-10-10 12:04 | www.apa.az | 3

При организации Министерства культуры и туризма, 15-18 ноября пройдет IV Бакинский международный фестиваль туристических фильмов.

Как сообщает АПА-Экономикс, цель фестиваля - пропаганда фильмов, посвященных различным областям туризма, способных придать импульс развитию внутреннего и международного туризма, поощрение авторов лучших фильмов. Прием фильмов на фестиваль завершился 1 октября. За это время было принято 424 фильма из 70 стран. Отборочная комиссия определила программу конкурса и выбрала 84 фильма из 40 стран.

Фильмы будут оцениваться по 5 категориям - о стране, городе, регионе, культура и традиции, рекламные фильмы, экотуризм и другие виды туризма, ТВ-продукция (фильмы, видеоролики).

Информационную поддержку фестивалю оказывают информационное агентство АПА и Общественное телевидение.