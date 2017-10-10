Проект гуманизации наказаний будет вынесен на рассмотрение Милли Меджлиса 20 октября

2017-10-10 12:06 | www.apa.az | 3

Представленный Милли Меджлису президентом Азербайджана проект дополнений и изменений в УК республики, предусматривающий гуманизацию наказаний, рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Как сообщает АПА, проект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 20 октября.

В документе предлагается более 300 изменений в УК, включая введение нового вида наказания – ограничения свободы, а также замену в некоторых случаях лишения свободы финансовыми санкциями. Кроме того, в проекте предусмотрено сокращение сроков заключения по 34 видам преступлений.