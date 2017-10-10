Дмитрий Дибров: Нобелевская премия родом из Баку!

2017-10-10 10:26 | www.oxu.az | 4

Бессменный ведущий проекта Первого канала «Кто хочет стать миллионером?», журналист Дмитрий Дибров в интервью «Москва-Баку» вспоминает яркие музыкальные вечера, проведенные под звуки мугама в столице Азербайджана, делится любопытной историей бакинского экскурсовода.

- Дмитрий, вы много раз бывали в Баку. Помните свою первую поездку?

- Давайте я вам лучше расскажу, как мой старший сын впервые приехал в Баку. Когда жена была им беременна, мы оказались в столице Азербайджана на одном из кинофестивалей. Получается, наш Саша слышал бакинские звуки - азербайджанскую речь, мугам, кушал кутабы, будучи под сердцем у мамы.

- Интересная история… сейчас сын чувствует родство с Азербайджаном?

- Пока не возили его в Баку. Пригласят, мы Сашу возьмем, он, наверняка, что-то родное услышит (улыбается.)

- Вы интересуетесь искусством – музыка, живопись не оставляют вас равнодушным. Удается ли соприкоснуться в Москве с азербайджанской культурой?

- Мне нравится творчество Лейлы Алиевой, ее выставки. Она часто приглашает меня на них в Москве и в Азербайджане. Всегда интересно посмотреть ее новые работы.

Восхищаюсь творчеством отца Ровшана Аскерова, знакомого всем по телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Энвер Аскеров - талантливый художник, я не раз бывал на его вернисажах в Баку. Ровшан обещал, что попросит отца поделиться со мной какой-нибудь своей работой. Тогда в моем доме на стене появится кусочек Азербайджана (улыбается.)

- Какой эпизод, связанный с путешествием в Баку, остался в вашей памяти как самый яркий?

- Полад Бюльбюль оглы показал как-то давно своим друзьям, включая меня, ночной Баку. Поход по городу оказался тематическим, целью его было познакомить нас с азербайджанским джазом.

Вспомнил, что Вагифу Мустафазаде - единственному в свое время джазовому пианисту в СССР давали возможность играть джаз. Не советские песни про партию и правительство, а именно джаз. И это не случайно.

Полад продемонстрировал собственные музыкальные работы. Сейчас у него, времени на творчество наверняка нет, а тогда он экспериментировал в музыке - связывал мугам с рок-н-роллом, современными джазовыми ритмами. Когда человек не забывает, а пропагандирует свою культуру, то, в этом случае, из корней получаются великолепные новые всходы.

Никогда не забуду ту бакинскую ночь – там присели - поговорили, тут послушали-посмотрели. Ходили по клубам, где играют джаз и видели - идет серьезная творческая работа. Это очень радостно, когда у человека есть гарантированная трибуна для демонстрации своего творчества. Этого ведь так не хватает художникам, музыкантам…

- Что еще запомнилось?

- Одна из бесчисленных экскурсий, которую я посетил в столице Азербайджана. Друзья постарались найти очень интересного экскурсовода, и он рассказал невероятную историю, связанную с шельфом, с азербайджанской нефтью. Конечно, это благословение Всевышнего этой стране, но и вечный источник испытаний для Азербайджана.

Так вот экскурсовод навел на мысль, что Нобелевская премия родом из Баку. И, если человечество что-то хорошее когда-то сделает, то это ведь Баку дарит эту премию!

Вообще-то, первые нефтетанкеры были построены специально для Баку, и назывались они - «Иисус», «Магомед», «Заратустра» и «Будда». О чем это говорит? В Баку царил интернациональный дух, он сохраняется и по сей день.

A.C.

