Кризис в отношениях США и Турции связан с независимой политикой Анкары – эксперт

2017-10-10 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Причина кризиса в отношениях США и Турции связана с проводимой Анкарой независимой политикой в регионе, в частности по вопросу урегулирования в Сирии. Об этом, сообщила Trend глава Дипломатического центра стратегических исследований и заведующая кафедрой культурной дипломатии Парижского университета эксперт Наджие Селин Шеноджак, комментируя недавний кризис в отношениях Вашингтона и Акнары.

По мнению Шеноджак, Турция приступает к новым военным операциям в сирийском городе Идлиб совместно с Ираном и Россией, и в этом вопросе Анкара не учла интересов США.

«Новые военные операции Турции в Сирии совместно с Ираном и Россией сильно раздражают США», - считает Шеноджак.

Эксперт считает, что, не смотря на то, что власти США на официальном уровне выступили против создания нового государства на севере Ирака, фактические действия Вашингтона и его политика в регионе является свидетельством совершенно иных подходов.

Шеноджак также не исключает, что сегодня США будет затруднительно инициировать военные конфликты и вооружать различные военизированные и террористические группировки, создавая внутренние проблемы для государств региона.

«США должны полностью пересмотреть свою политику оставшуюся со времен холодной войны. В противном случае перед такой силой, какую представляют России, Турция и Китай США утратит весь свой капитал и возможности», - сказала эксперт.

Эксперт также считает, что успешная политика Турции в регионе воспринимается в США как угроза.

«Согласно уставу НАТО США как союзник Турции по альянсу обязан поддерживать Турцию против террористических угроз, а не оказывать им поддержку», - сказала Шеноджак.

По мнению эксперта, попытка военного переворота в Турции, вооружение США сирийского крыла РПК (YPG/PYD), обвинения против телохранителей президента Турции, а также заключенный между Анкарой и Москвой контракт на покупку ЗРК С-400, совместные военные операции между Турцией, Ираном и Россией в сирийском Идлибе, и, наконец, недавний арест сотрудников посольство США в Анкаре являются наглядным свидетельством охлаждения отношений между США и Турцией.

В этой связи, Шеноджак не исключает, что последний кризис в отношениях Турции и США может приобрести более масштабный характер.



Отметим, что США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu