СМИ: Toyota использовала бракованные металлы

2017-10-10 12:42 | www.apa.az | 4

Автомобильный концерн Toyota Motor начал расследование в связи с заявлением японской компании Kobe Steel о выявленных поставках некачественного металла.

Как сообщает АПА-Экономикс, речь идёт об алюминии и меди, которые могли попасть на конвейер для сборки автомобилей. Однако представители компании Toyota в своё оправдание уже заявили, что бракованные металлы могли использоваться лишь при изготовлении некоторых деталей. Также сообщается, что бракованная продукция могла попасть и на заводы Mitsubishi Heavy Industries, которая работает над пассажирским самолётом Regional Jet.