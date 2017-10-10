МИД: Новое соглашение с ЕС создает важные рамки для всестороннего развития связей

2017-10-10 10:32 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем генсека ЕС, Директором по политическим вопросам Европейской службы Жан-Кристофом Бельяром.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, а также провели обмен мнениями по поводу переговоров по проекту Соглашения о стратегическом партнерстве.

Глава азербайджанского МИД отметил, что новое соглашение охватывает политическую, экономическую, транспортную, энергетическую, гуманитарную и другие сферы. Кроме того, подчеркнул он, документ создает весомые рамки для развития всесторонних связей между Азербайджаном и ЕС. Стороны также отметили успешное продвижение переговоров по соглашению об открытом воздушном пространстве между Азербайджаном и Евросоюзом.

Жан-Кристоф Бельяр дал высокую оценку стабильной обстановке, существующей в Азербайджане, проводимым в стране экономическим реформам, а также деятельности службы ASAN.

На встрече также были отмечены визит делегации Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности и аккредитованных при комитете послов стран-членов Евросоюза, прием главой азербайджанского государства делегации и проведенные между ними обширные обсуждения. Было подчеркнуто, что этот визит внесет важный вклад в развитие диалога между ЕС и Азербайджаном.

Предоставив информацию о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что для скорейшего урегулирования конфликта и изменения неприемлемого статус-кво в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана.

На встрече был проведен обмен мнениями по поводу актуальных вопросов, стоящих в международной повестке, а также о предстоящем Саммите стран Восточного партнерства.



Н.О.

